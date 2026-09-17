Правительство Швеции уходит в отставку после победы левой оппозиции на выборах

После победы левой оппозиции на выборах правительство Швеции складывает с себя полномочия - премьер Ульф Кристерссон подал в отставку, пишут "Известия".

Оппозиционный блок получил 176 из 349 мест в риксдаге, правящий - 173.

Возглавляют оппозицию социал-демократы Магдалены Андерссон. Вместе с ними выступают Левая партия, Партия центра и "Зеленые".

Как отмечали эксперты, обе основные коалиции не планируют восстанавливать отношения с Россией, а, наоборот, поддерживают помощь Украине и дальнейшее укрепление обороны Швеции.