Пашинян записался на курсы русского языка

Никол Пашинян изучает не только английский язык. Премьер-министр Армении заявил, что записался на дополнительные курсы русского языка. Он заявил об этом на заседании кабмина Армении, где обсуждались доплаты чиновникам, которые повышают свою квалификацию.

Пашинян отреагировал на высказывание министра труда и социальных вопросов Арсена Торосяна. Чиновник заявил, что госслужащие должны учить прежде всего английский язык - иначе, по его мнению, невозможна международная коммуникация, сообщает "Sputnik Армения".

Премьер не согласился, что нужен только английский, и сообщил, что посещает уроки русского в Государственной академии управления. При этом на недавнем саммите лидеров стран Шанхайской организации сотрудничества Никол Пашинян предпочел не говорить по-русски, выступив на армянском языке.