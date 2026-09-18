Стало известно о новых подвигах героев СВО

Новые подвиги российских бойцов в ходе спецоперации. Ефрейтор Владислав Герасимович спас двух раненых товарищей. Несмотря на атаки ударных дронов, он добрался до пострадавших, оказал первую помощь и стабилизировал их состояние. А потом поочерёдно вынес сослуживцев в безопасное место, откуда их доставили в госпиталь.

Ефрейтор Алексей Пушняков подвозил продовольствие и материально-технические средства на передовую. Обнаружив вражеский дрон, он приказал водителю совершить резкий манёвр и увести автомобиль из-под удара, а сам из стрелкового оружия поразил беспилотник, который сдетонировал в воздухе. Груз нашим бойцам был доставлен своевременно.