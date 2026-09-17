Кровавые события в городе Буча разворачивались на фоне стамбульских переговоров о прекращении боевых действий, чему отнюдь не рад был Запад. И если Борис Джонсон, который тогда был премьером Великобритании, прямо приказал Зеленскому саботировать мирный процесс, то политологов, журналистов да и всю общественность надо было убедить, что с Москвой вести переговоры нельзя.

По результатам стамбульских договорённостей российская армия отступила от Киева. И покинула Бучу 30 марта. А уже 2 апреля британская BBC показала кадры с якобы убитыми мирными жителями на городских улицах. И в Бучу повезли представителей иностранных СМИ и политиков.

"За все эти годы и в письмах, и устно Российская Федерация обращались к генеральному секретарю ООН, который и сам, и его коллеги неоднократно были в городе Буча. Как они говорили, на месте преступления. Предоставить списки тех, кому они там кланялись. Чью память они поминали. Имена - кого они поминали. Ведь они кого-то поминали. Так вот, за 5 лет или за 4 генеральный секретарь Гуттереш так и не смог этого сделать", - заявила представитель МИД России Мария Захарова.

Тогда киевские власти заявили, что в Буче были замучены и убиты чуть ли не полторы тысячи мирных жителей. Впрочем, ни одной фамилии никто так и не назвал. Ни официально, ни в социальных сетях. Но в городе появился мемориал с именами якобы погибших. Он и сейчас утопает в цветах и венках. На стелле - 509 имен. Для российских экспертов это стало отправной точкой, чтобы выяснить, кто же все-таки погиб в Буче. Оказалось, что это были военнослужащие националистических батальонов. Таких - большинство.

Якобы мирные жители, замученные российскими солдатами, - на самом деле боевики, лиивидированные в ходе спецоперации. Позорное пятно на репутации ООН и его генерального секретаря, которое смывать придется очень долго, подчеркивает Мария Захарова. Очевидно: и западная пресса, и политики знают правду о событиях в Буче. Вот только на кону слишком жирные военные заказы. Миллиарды, которые отмываются через поставки вооружения на Украину.

Совсем недавно стало известно, что немецкие власти, получив просьбу от Киева предоставить боеприпасы, даже не проводят соответствующие тендеры. Сразу по объявленным ценам закупают оружие у производителей и передают на Украину. Все, естественно, за счет национального бюджета и денег немецких налогоплательщиков. И Зеленский как марионетка Европы отлично играет роль разжигателя русофобии, с целью втянуть в конфликт все новые страны. Больше участников - больше денег.

Французы посчитали: несмотря на все старания ЕС, дефицит бюджета Украины в следующем году составит 45 миллиардов евро. В пересчете на рубли - это почти четыре с половиной триллиона. Очевидно, что вся экономическая помощь идет не на поддержку финансовой стабильности Украины. Миллиарды евро и долларов оседают на счетах украинской политической элиты и их западных партнеров.