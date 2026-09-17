Сестра донашивает одежду умершей 11 лет назад Жанны Фриске

Жанна Фриске скончалась в июне 2015 года. Певица несколько лет боролась с раком, но болезнь оказалась сильнее. Похоронили исполнительницу хита "Малинки" на Николо-Архангельском кладбище, родные очень часто приходят на ее могилу.

И родители, и сестра Наталья трепетно относятся к памяти Жанны. Долгое время они сохраняли все вещи артистки, надеясь передать их сыну Фриске Платону. Но минувшим летом Владимир Борисович заявил, что устал ждать внука, мол, годы идут, и не известно, доживет ли он до встречи с Платоном, поэтом папа Жанны пообещал все, в том числе квартиру, переписать на внучку Луну.

Девочка еще совсем маленькая, значит, ее наследством пока будет распоряжаться Наталья. Сама Фриске-младшая в беседе с подписчиками призналась, что уже донашивает одежду Жанны.

"Вещи с удовольствием ношу. Вот эта вот куртка. Не знаю, сколько ей лет. Наконец-то она на меня налезла. Она у меня висела лет наверное 16. Такая, прикольненькая", — поделилась Наталья.

По словам Фриске-младшей, в квартире певицы по-прежнему никто не живет. Она бывает там приблизительно раз в месяц, забирает почту, снимает показания счетчиков, протирает пыль и проветривает.