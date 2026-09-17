ЦБ оспорил в Суде ЕС ограничения на признание судебных решений России

Центробанк сообщил, что оспорил в Суде ЕС ограничения на признание решений российских судов и их приведение в исполнение в других странах.

Судебное разбирательство было инициировано 15 сентября.

Как отметили в ЦБ, конкретно оспаривается статья, которая наделяет суды членов блока правом запрещать российским субъектам обращаться за признанием и исполнением решений российских судов в любых юрисдикциях, так как ее принятие - это попытка помешать Банку России исполнить решение Арбитражного суда Москвы по иску регулятора к Euroclear.

Ранее в ЦБ сравнили экономику России с верблюдом. Читайте подробности на сайте "ТВ Центра".