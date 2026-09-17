Иран призвал выгнать США из МАГАТЭ

Иранское постпредство при международных организациях в Вене призвало приостановить членство США в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ), передает РИА Новости.

В Тегеране считают, что Вашингтон неоднократно нарушал положения устава агентства и продолжает это делать.

Отмечено, что в 2025 и 2026 годах США осуществляли акты агрессии против Ирана, нарушив один из фундаментальных принципов ООН - запрет на применение силы.

Действия США явно противоречат принципу содействия мирному использованию ядерной энергии, считают в Тегеране.

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