Собянин, Патрушев и Лут открыли обновленный Московский ипподром

В столице после масштабной реконструкции открылся Центральный ипподром. Это старейший в России и первый в мире рысистый конно-спортивный комплекс. Ему почти 200 лет. Мэр Москвы Сергей Собянин дал старт работе ипподрома традиционным ударом в колокол.

В результате работ общая площадь ипподрома выросла более чем в 2,5 раза. В комплексе создали современный конный двор с конюшнями для скаковых и беговых лошадей, а еще ветеринарный блок полного цикла, левады и дорожки для моциона животных, обустроили манеж для иппотерапии. Не забыли восстановить и главный символ-скульптуру над парадным входом - объект культурного наследия: античную колесницу с четверкой лошадей.

На ипподроме будут проводить не только международные скачки, но и проверять спортивные качества лошадей - для поддержания селекционно потенциала отечественного призового коневодства. Всего же до 2035 года в стране будут модернизированы 13 ипподромов. Столичный комплекс возьмут за образец.

"С большой любовью и тщательностью отреставрировано историческое здание, которое сегодня вновь обрело свою жизнь, краше прежнего. Вся спортивная, тренировочная инфраструктура ипподрома сделана заново по самым высоким мировым стандартам. Москва снова сегодня становится центром конного спорта России. Поздравляю вас", - сказал мэр.