Москвичам рассказали, какая погода будет в эти выходные

Москвичам пообещали теплую погоду в предстоящие выходные. Погоду в регионе будет определять антициклон, рассказала ведущий специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

В ночь на субботу в Москве и Подмосковье будет по-осеннему прохладно. Температура составит около 10 градусов, по области — до плюс шести. Днем воздух прогреется до 19 градусов. В Подмосковье будет на пару градусов теплее.

Воскресенье, по прогнозам синоптиков, будет еще немного теплее. Столбики термометров поднимутся до +21 градуса. Погодные условия будут комфортными для прогулок.

В выходные ожидается переменная облачность. Существенных осадков синоптики не прогнозируют, пишет "Вечерняя Москва".