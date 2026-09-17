"Вот это дива!" Народ обомлел от вида похорошевшей Ваенги

Елена Ваенга предстала перед публикой в новом образе. Поклонники артистки потеряли дар речи от увиденной красоты.

Ваенга в последние годы осень востребована у публики. Певица появляется в эфире ТВ, ее песни каждый день крутят по радио. Народ обожает Елену. Секрет ее успеха прост — хиты Ваенги берут за душу. При этом ведет себя певица очень скромно, не выпячивает свои богатства и не кичится успехом, как это делают многие ее коллеги.

Артистка уже несколько лет счастлива в браке с музыкантом Романом Садырбаевым. В 2012 году году Ваенга впервые стала мамой. Елена родила сына, которого назвали Иваном. Примечательно, что замуж за Романа певица вышла, когда их наследнику было четыре года. Сын артистки растет ее копией и уже радует маму первыми музыкальными успехами.

Ваенга редко показывает в соцсетях своих близких, но при этом не стесняется записывать видео в домашнем виде — без прически и макияжа. Поклонники Елены так привыкли видеть ее в повседневном образе, что просто обомлели, когда она опубликовала афишу предстоящего выступления в Краснодаре. На плакате Ваенга предстала в блинном белом платье, волосы аккуратно уложены пышными кудрями. Издалека она выглядит как голивудская звезда.

(Фото смотрите на сайте "ТВ Центра")

Подписчики артистки оставили под постом сотни лайков и десятки комментариев. Все отзывы исключительно хвалебные:

"Вот это дива! Невероятная"; "Это певица Максим или наша Лена?"; "Очень жду ваш концерт. Обожаю"; "Елена, ну какая е вы тут красивая"; "Просто нет слов. Неземная"; "Ах, какая женщина"; "Жду не дождусь концерт, уже билет в первый ряд купила"; "Аж глазам больно от такой красоты".