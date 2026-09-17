Минпросвещения утвердило новый стандарт обучения для старших классов

Минпросвещения утвердило ФГОС для 10-11-х классов, передает РИА Новости.

Так, с 1 сентября 2027 года школьники смогут изучать все предметы либо на на базовом, либо на углубленном уровне по одному из профилей: естественно-научному, гуманитарному, технологическому, агротехнологическому, социально-экономическому или универсальному.

Можно будет при этом создать специализированные классы: инженерные, физико-математические, медицинские, лингвистические, литературно-исторические, психолого-педагогические и другие.

Как отмечено в публикации, стандарт впервые четко регламентирует, какое оборудование должно быть в кабинетах.

За два года количество занятий должно составлять не менее 2312 и не более 2516 часов, то есть не более 37 в неделю в каждом классе.

На базовом или углубленном уровне учебный план предусматривает обязательное изучение в том числе русского языка и литературы, истории, иностранного и второго иностранного языка, математики и информатики, физики, химии, биологии.