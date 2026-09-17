В России осудили за коррупцию несколько десятков тысяч чиновников

В России за последние пять лет были осуждены более 60 тысяч чиновников. Об этом сообщил генеральный прокурор Александр Гуцан. По его словам, число осужденных за коррупцию должностных лиц выросло благодаря принципиальному подходу прокуроров.

Гуцан отметил, что сумма возмещенного ущерба по коррупционным делам выросла в полтора раза. Стоимость арестованного имущества превысила 800 миллиардов рублей.

Кроме того, за последние полтора года было изъято имущество коррупционеров на сумму свыше 3 трлн рублей. Речь идет о домах, квартирах, автомобилях, активах и связанных бизнес-структурах.

При этом, по словам генпрокурора, изменился предмет коррупционных преступлений. Всё чаще в делах стали фигурировать виртуальные деньги, с изъятием которых ранее возникали сложности. Сейчас, благодаря изменению законодательства, закрылись лазейки, которые позволяли преступникам прятать нелегальные капиталы "в цифре".