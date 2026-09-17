Законопроект об "адских санкциях" в отношении России отправлен на подпись президента США

262 голоса против 159 - американский Конгресс все-таки исполнил мечту ярого русофоба Линдси Грэма, признанного в России террористом и экстремистом. Теперь законопроект об "адских санкциях" в отношении России и Ирана отправлен на подпись президента США, у которого есть 30 дней, чтобы одобрить или отклонить его.

Карательный законопроект предусматривает пошлины до 100% на товары из крупнейших стран-покупателей российских энергоносителей. Также всем грозит тариф до 500% за любой прямой импорт из России. Кроме гигантских пошлин, будут еще и санкции против широкого круга физических и юридических лиц, включая российских чиновников, так называемый теневой флот и посредников, которые якобы помогают нашей стране обходить экономические ограничения.

Впрочем, далеко не все конгрессмены верят, что Трамп подпишет этот законопроект: "Формулировки законопроекта не требуют от президента США вводить санкции против России. На самом деле, в законопроекте так много лазеек, что очень маловероятно, что эти санкции когда-нибудь все же будут применяться".

Главным образом "адские санкции" США направлены на Китай и Индию - основных покупателей российских энергоносителей. При этом ни Пекин, ни Нью-Дели пока не собираются ничего менять в импорте ресурсов. Китайцы намекнули, что визит Си Цзиньпина в Вашингтон, который должен состояться на следующей неделе, теперь под вопросом. С резким заявлением выступил и индийский МИД: "Индия твердо привержена обеспечению энергетической безопасности своего населения численностью 1,4 миллиарда человек. Она продолжит решать эту задачу путем диверсификации источников поставок и с учетом меняющейся рыночной конъюнктуры".

Загвоздка в том, что новые американские санкций неминуемо ударят и по самим США, где цены на топливо уже бьют рекорды. Российская нефть Urals взлетела до 120 долларов за баррель и впервые стала стоить дороже марки Brent. Трудно даже представить, как взорвутся рынки, если новый закон о санкциях вступит в силу. Впрочем, не исключено, что новая санкционная дубина нужна Трампу, чтобы просто оказать давление на Россию. Глава Белого дома снова намекнул, что война на Украине закончиться "очень скоро".

В Кремле на этот счет иное мнение: "Это относится к недружественным действиям. И, конечно, введение каких-то дополнительных санкций со стороны США, определённо будет усложнять усилия по поиску мирного урегулирования на Украине".

При этом Трамп давит и на Европу. Раздражение президента США вызвало заявление главы Еврокомиссии фон дер Ляйен, которая предложила Канаде стать ассоциированным членом ЕС. В честь сближения с Канадой премьер Испании Педро Санчес выложил на своей странице в соцсети фото обновленного флага ЕС с кленовым листом. В ответ Трамп назвал это сближение "смехотворным" и пригрозил прекратить торговлю с Европой.

Таким образом, санкции США неизбежно затронут и ЕС, которому все сложнее в одиночку финансировать конфронтацию с Россией. Глава МИДа Словакии Юрай Бланар обратил внимание, что в ежегодном обращении фон дер Ляйен не было никаких конкретных предложений по достижению мира на Украине.

При этом глава европейской дипломатии Каллас с гордостью озвучила сумму общего объема помощи Украине от ЕС за последние 4 года - более 220 миллиардов евро. Это вызывает все больше раздражения у критиков воинственной линии Евросоюза, которые называют происходящее безумием.

"Можем ли мы продолжать оказывать Украине финансовую поддержку в той мере, в какой мы уже это делали? Не можем. У нас нет ни одного евро для индексации пенсий, но, оказывается, есть 10 миллиардов евро для Евросоюза?", - отметила Марин Ле Пен, лидер фракции "Национальное объединение" в Национальном собрании Франции.

Цены на бензин во Франции достигли в среднем 2 евро 25 центов за литр. И это далеко не предел.