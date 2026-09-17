Собянин: Московский ипподром открыт после комплексной реконструкции

Удар в колокол как знак окончания одной из самых сложных и кропотливых реконструкций в столице – Центрального Московского ипподрома. Впервые за долгие годы арена вновь собирает полные трибуны.

"С большой любовью и тщательностью отреставрировано историческое здание, которое сегодня вновь обрело свою жизнь, краше прежнего. Вся спортивная, тренировочная инфраструктура ипподрома сделала заново по самым высоким мировым стандартам. Москва снова сегодня становится центром конного спорта России. Поздравляю вас", - сказал Сергей Собянин.

Реставраторы провели масштабное историко-архивное исследование, изучили материалы Музея архитектуры имени Щусева и Государственного архива, применяли лазерное сканирование. Также при расчистке барельефов трибун были найдены фрагменты исторических фресок. Все это позволило с максимальной точностью восстановить изначальный облик Главного корпуса.

Архитекторы восстановили оригинальную лепнину и исторические элементы декора, которые считались утраченными еще в советские годы. И за всей этой исторической архитектурой внутри установлено современное оборудование для судейства и трансляций. Теперь московский ипподром - не просто спортивная арена, а настоящий культурный кластер в центре столицы.

Самым сложным оказалось отреставрировать знаменитую квадригу, возвышающуюся на высоте более 20 метров. Скульптуры коней оказались сделаны из металлических уголков, обтянутых редким сплавом шпиатром – смеси цветных металлов на основе цинка. Технология, которая сейчас практически забыта.

"Они сохранились от 19 века. Кони из шпиатра. Толщина 2-4 миллиметра, оболочка. Сейчас этого материала практически не производят. Пришлось выплавлять заново, по старым рецептам", - рассказал Евгений Кокарев, научный руководитель по реставрации Центрального Московского ипподрома.

Обновленная зона конных состязаний соответствует лучшим международным правилам. Длина и ширина призовой скаковой дорожки позволяет выпускать на старт до 16-ти лошадей одновременно. Для рысистых бегов обустроена дорожка с трёхметровой полосой безопасности. Впервые благоустроено пространство внутри скакового и бегового кругов - там появилась шатровая зона финиша и площадка для культурных мероприятий.

"Реконструкция позволила создать на Московском ипподроме самую современную инфраструктуру. Теперь он снова станет центром всей нашей системы испытаний, флагманом российского ипподромного дела. При этом реализованные здесь решения должны стать эталоном при модернизации других ипподромов в нашей стране", - отметил Дмитрий Патрушев, заместитель председателя правительства России.

Одновременно за соревнованиями могут наблюдать до двух тысяч зрителей. Для любителей ставок возобновляет работу тотализатор. Важнейшей частью проекта стал современный Конный двор - комплекс конюшен общей площадью свыше 40 тысяч квадратных метров, на котором можно разместить больше 900 голов. Здесь предусмотрены ветеринарный блок с изолятором и реабилитационным центром, а также манеж для иппотерапии. Для участников соревнований из других регионов и стран построена гостевая конюшня.

"Очень много в нашей стране есть идеологов призового коневодства по бегам, скачкам и тройкам. Им всем нужен был этот центр. Безусловно, сейчас они себя здесь найдут. Мы будем их всячески поддерживать, развивать это направление", - заверила Оксана Лут, министр сельского хозяйства.

Конным спортом в Москве занимаются свыше 12 тысяч человек, а ежегодно в столице проходит более 200 соревнований. Московские спортсмены составляют треть сборной команды России по конному спорту. Первые крупные заезды на обновлённом ипподроме пройдут уже в ближайшие выходные.