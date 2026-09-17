В Центральной избирательной комиссии начал работу информационный центр освещения хода голосования

В информационный центр ЦИК России будут стекаться данные о ходе голосования по всей стране. Это и прямые трансляции с участков, и информация по явке, и предварительные результаты. Учитывая сложную геополитическую ситуацию, условия для работы в Центризбиркоме характеризуют как экстремальные. Но говорят: "Готовы ко всему!.

Работа не просто на износ, ведь порой нужно добраться и в тундру, и на труднодоступные метеостанции, но и опасная. В Запорожье в результате атаки украинского дрона погибла председатель одного из участковых избиркомов Елена Астанина. Но ее коллеги продолжают разносить бюллетени в рамках надомного голосования, понимая, как это важно для людей.

Попытки дискредитировать волеизъявление граждан России начались задолго до Единого дня голосования. ЦИК отразила масштабную кибератаку на ГАС "Выборы" и систему дистанционного электронного голосования. ГАС работает на отечественном программной обеспечении. Устойчива и недосягаема, утверждает глава ЦИК Элла Памфилова.

"Была задумана масштабная агрессия, киберагрессия, имеющая целью скомпрометировать это все в общественном пространстве. Не удалась. Я думаю, что они получили здорово по лбу. Надеюсь, что все их куриные мозги оставшиеся, совести там точно нет, разлетелись вдрызг. Там не менее мы готовы к тому, чтобы отражать дальнейшие их потуги", - добавила она.

Жители четырех новых регионов депутатов Государственной думы выбирают впервые после воссоединения с Россией. В ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях из-за введения особого порядка голосование проходит досрочно, чтобы избежать скопления на участках. Поток людей не иссякает. Ведь жители этих территорий буквально выстрадали свое право стать частью России и всех ее политических процессов.

В большинстве регионов Единый день голосования стартует в пятницу. Сделать выбор в пользу своего кандидата граждане смогут как очно, так и в форме дистанционного электронного голосования. А в Москве доступны еще и электронные терминалы. Для защиты от фальсификаций и обеспечения конфиденциальности голосования в Центризбиркоме состоялось разделение на семь частей ключей дистанционного электронного голосования.

Ситуационный центр по наблюдению за выборами заработал в Общественной палате.

"В приоритете - возможность мониторинга и контроля за всеми формами голосования. Дистанционное электронное голосование также охвачено общественным контролем", - сообщил Алексей Песков, сопредседатель координационного совета при ОП по общественному контролю за голосованием.

"Единая Россия" запустила работу партийного федерального ситуационного центра по наблюдению за выборами. Юристы будут обрабатывать информацию из всех 89-ти региональных филиалов.

"Их задача - оказывать помощь наблюдателям, консультировать по спорным вопросам и обеспечивать правовую поддержку в случае возникновения сложных ситуаций. Наша цель - максимально прозрачный, организованный и законный процесс наблюдения за выборами во всех регионах страны", - рассказал Владимир Якушев, секретарь Генсовета партии "Единая Россия".

"Эсеры" провели совещание руководства с координаторами партийного проекта "Справедливый наблюдатель". А"Новые люди" открыли в Москве центральный штаб наблюдения за выборами. В нем будут работать волонтеры и юристы партии.

"Мы подготовили за весну и лето десятки тысяч наблюдателей, которые будут наблюдать за выборами. Много молодежи. Больше 50 процентов - это молодые люди", - отметил Владислав Даванков, вице-спикер Государственной думы от фракции "Новые люди".

Партия "Зеленые" в Самарской области выступила с инициативой по безопасному мотоспорту. Предложила создать специализированную трассу, чтобы молодежь не устраивала гонки на питбайках по дорогам общего пользования. А лидер КПРФ выступил с лекцией перед студентами и преподавателями Российского государственного социального университета. Тема: "Россия - в современном мире".

"Надо освоить новейшие технологии. Но это можно, если вы в науку и образование вкладываете все необходимое. Ведь вы готовите новое поколение. Мы в три раза вкладываем в науку меньше, чем китайцы или те же американцы", - сказал Геннадий Зюганов.

Либерал-демократы оценили технологическую устойчивость избирательной системы и организацию волеизъявления в труднодоступных прифронтовых регионах.

"Если мы говорим, что они беспрецедентны с точки зрения безопасности, с точки зрения внешних угроз, то мы должны показать всему миру, что эти выборы - это беспрецедентно с точки зрения единства России. И ЛДПР призывает, конечно, каждого избирателя прийти на избирательный участок в эти три дня", - говорит Андрей Луговой, заместитель руководителя партии ЛДПР.

Безопасность и сохранение главных принципов выборов - честности и прозрачности. Такие задачи ставит перед собой ЦИК России. И, как показывают прошлые кампании, они выполнимы.