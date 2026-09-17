Одной из главных тем совещания Мишустина с заместителями стало развитие автодорожной системы Крыма

Развитие автодорожной системы Крыма стало одной из тем совещания премьера Михаила Мишустина с заместителями. Глава правительства подчеркнул, что на полуострове продолжается строительство съездов с федеральных трасс к побережью Черного и Азовского морей.
Кроме того, дополнительные средства направят на реконструкцию участка дороги от села Перевального до Алушты. Он соединяет трассу "Таврида" с черноморским побережьем.
Обсудили и целый блок вопросов, которые касаются новых регионов. В течение ближайших пяти лет эти субъекты планируется вывести на общероссийский уровень по ключевым показателям.
"Чтобы последовательно интегрировать Донбасс и Новороссию в правовое поле страны, правительство системно реализует ряд мер. Для чего в текущем году выделили свыше 16 миллиардов рублей. Сегодня на такие цели распределим ещё 8 миллиардов 200 миллионов рублей, чтобы в полном объеме выполнить социальные обязательства перед людьми в IV квартале этого года.В помощи сейчас нуждаются и на приграничных территориях. Дополнительно направим Белгородской области около 2 миллиардов рублей, чтобы граждане, которые утратили там свое жилье, смогли построить новый дом или приобрести квартиру", - сказал Мишустин.