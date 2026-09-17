Одной из главных тем совещания Мишустина с заместителями стало развитие автодорожной системы Крыма

Развитие автодорожной системы Крыма стало одной из тем совещания премьера Михаила Мишустина с заместителями. Глава правительства подчеркнул, что на полуострове продолжается строительство съездов с федеральных трасс к побережью Черного и Азовского морей.

Кроме того, дополнительные средства направят на реконструкцию участка дороги от села Перевального до Алушты. Он соединяет трассу "Таврида" с черноморским побережьем.

Обсудили и целый блок вопросов, которые касаются новых регионов. В течение ближайших пяти лет эти субъекты планируется вывести на общероссийский уровень по ключевым показателям.