В порту Черноморск поражен сухогруз с грузом военного назначения

Министерство обороны сообщило, что ВС России поразили в порту Черноморск Одесской области сухогруз с грузом военного назначения.

Кроме того, нанесен удар по сухогрузу, доставлявший в порт "Измаил" военное имущество для обеспечения ВСУ.

Ранее стало известно, что российская армия взяла под контроль Розовку и Малую Волчью. Читайте подробности на сайте "ТВ Центра".

Также российские войска поразили в Киеве крупный дата-центр. Он обеспечивал работу серверов, которые использовались в военных целях. В частности, центр обрабатывал, передавал и хранил данные разведывательного характера.