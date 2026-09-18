ПВО сбила ночью 18 сентября 629 дронов ВСУ над регионами России

Российские силы противовоздушной обороны отразили очередную воздушную атаку киевского режима. В течение прошедшей ночи ПВО сбила 629 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над регионами России, сообщили в Минобороны.

В военном ведомстве уточнили, что в период с 20.00 мск 17 сентября до 8.00 мск 18 сентября дроны ВСУ уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской и Ростовской областей. Также беспилотники сбиты над Рязанской, Владимирской, Смоленской, Тульской и Астраханской областями, Краснодарским краем и Московским регионом. БПЛА ликвидированы над республиками Адыгея и Крым, над акваториями Азовского и Черного морей.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об отражении атаки украинских дронов на столицу. Как написал Собянин в "Максе", с вечера 17 сентября в сторону Московского региона летело более 350 беспилотников ВСУ, большую часть сбили на дальних рубежах.