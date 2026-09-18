Армия России в ответ на террористические атаки ВСУ по нашим гражданским объектам нанесла новые удары по военным целям в Киеве, Днепропетровске, Одессе и подконтрольной Украине части Запорожья. Активно атакуют врага бойцы в зоне спецоперации.

Наши силы всё сильнее сжимают кольцо окружения противника в Харьковской области. Передвижения боевиков с воздуха контролируют расчеты войск беспилотных систем.

Новый гексакоптер "Мангас" бьет точно в цель. Шестимоторная схема коптера повышает устойчивость и позволяет сохранять управляемость дроном даже при отказе одного из двигателей.

А вот так по позициям ВСУ на Краматорском участке фронта бьет "Гиацинт". В этот раз гаубицы накрыли вражеский склад с боеприпасами, лишив противника ресурсов для обороны.

А это Запорожская область, где наши войска взяли под полный контроль Розовку. Продвигаться к селу приходилось под постоянными обстрелами с воздуха. Как рассказали штурмовики, БПЛА противника буквально висели у них над головой.