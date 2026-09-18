Профессор ВШЭ Григорьев: Мы наблюдаем что-то вроде медленного обвала в горах

Ужесточение санкций в отношении России наверняка спровоцирует дальнейшее подорожание топлива в США. И это прямо накануне выборов в Конгресс. Насколько велики шансы, что глава Белого дома всё же подпишет документ о новых ограничительных мерах?

Эту тему Алексей Фролов обсудил в программе "События. 25-й час" с профессором Высшей школы экономики Леонидом Григорьевым.

"Практически мы наблюдаем что-то вроде медленного обвала в горах. Когда упало, полежало, растаяло, еще потекло. Вообще я бы задумался об участниках процесса, надо бы остановиться и налаживать новый "эквилибриум", - рассказал он.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео