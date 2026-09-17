Появились новые данные о выступлении Канье Уэста в Петербурге: понятнее не стало

Анонсированные даты концертов Канье Уэста в Санкт-Петербурге все ближе, а ясности с их проведением как не было, так и нет. Организаторы, концертная площадка и официальные органы продолжают делать заявления, которые только запутывают купивших билеты на выступление американского рэпера.

В четверг власти Санкт-Петербурга заявили, что не получали никаких заявок на проведение концерта Канье Уэста. Без этого выступление невозможно, сообщили в комитете по культуре. Там напомнили, что еще со времен пандемии коронавируса действует требование о согласовании культурных мероприятий, численностью свыше 300 человек. В комитете также сослались на позицию "Газпром Арена" о невозможности проведения концерта из-за отсутствия договора между площадкой и организаторами.

Сами организаторы уже поспешили опровергнуть заявление комитета по культуре администрации Санкт-Петербурге. В агентстве Say Agency обратили внимание, что в письме ведомства нет слова "запрет", а чиновники просто ссылаются на публикацию "Газпром Арены". Это, по мнению организаторов, указывает на то, что концерт все таки состоится.

Тем временем покупатели билетов на концерты Канье Уэста после появления заявления комитета по культуре бросили перепродавать их, сообщают СМИ.

Продажи билетов на концерты Канье Уэста в Санкт-Петербурге 10 и 11 октября стартовали 17 августа. Самые дешевые и самые дорогие билеты раскупили в первые часы. Однако спустя несколько дней в "Газпром Арена" заявили, что в планах площадки нет никаких концертов рэпера, а агентство не заключило договор на аренду стадиона. При этом Say Agency продолжает продавать билеты на своем сайте.