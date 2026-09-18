Страсти по Канье Уэсту продолжают кипеть в России

Стонут, правда, не певцы, а зрители. Которые отдали деньги за возможность послушать напевы знаменитого американского рэпера Канье Уэста в Петербурге. Да, видимо, не послушают.

Такие ролики полились в сеть после того, как в августе стартовали продажи билетов на концерт Канье Уэста в северной столице. Места на галерке "Газпром арены" стоили 9 тысяч рублей. Билеты в вип-зоне уходили по 160 тысяч. Продали все за 2 дня. По приблизительным подсчетам, организаторы собрали 4 миллиарда рублей.

Поклонники Канье уже бронировали отели и покупали билеты на "Сапсан" на 10-11 октября, дни концертов. Но что-то пошло не так. Руководство "Газпром арены" опубликовало в своем телеграм-канале заявление.

Обладатели билетов вздрогнули. Несведущим напомним, кто такой Канье Уэст. Один из самых влиятельных музыкантов нашего времени. 24 премии "Грэмми", более 160 миллионов проданных пластинок, миллиардер, с которым сотрудничали модные бренды, продававшие кроссовки и одежду под его именем. Славен и тем, что выпускает на публику обожаемую супругу Бьянку в чем мать родила. Многие знают про Канье Уэста именно благодаря ее публичным дефиле.

В мае 2025 выпускает песню, в которой произносит фразу, содержащую нацистское приветствие. До этого признавался в симпатиях к бесноватому фюреру нацистов. Антисемитские высказывания привели к тому, что концерты Канье начали отменять в Нидерландах, в Польше, во Франции, реперу закрыли въезд в Великобританию. Тут-то он и покаялся.

Что касается питерского концерта – страсти с августа кипели. Вип-персоны и даже чиновники разного калибра приветствовали выступление Канье Уэста у нас, культурный обмен, человек известный. Критики указывали на неоднозначную гражданскую позицию заморского исполнителя и низкую социальную ответственность.

И вот питерское издание "Фонтанка" сообщило, что в городской комитет по культуре никаких заявок на проведение мероприятия с Канье Уэстом не поступало. Граждане кинулись сдавать билеты – да не тут-то было. Им указали, что организатор концертов Сэй Айдженси официально не сообщало об отмене шоу. Так что ждите, Канье, может, вам еще и споет. В действительности все не так, как на самом деле?