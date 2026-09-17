Путин рассказал о ситуации в экономике: рост по итогам года, инфляция снижается

Владимир Путин 17 сентября провел совещание по экономическим вопросам, передает ТАСС.

Как отметил президент, инфляция в России "находится под контролем" и постепенно снижается.

Также глава государства сообщил, что в августе профицит федерального бюджета составил 606 миллиарда рублей.

По итогам 2026 года рост российской экономики ожидается в пределах 1%, что соответствует первоначальным проектировкам. Дефицит в 2027 году при консервативной оценке цены нефти около 50 долларов за баррель прогнозируется примерно на уровне 2% ВВП.

Путин при этом заявил, что власти ожидают роста нефтегазовых доходов. Это позволит пополнить Фонд национального благосостояния.