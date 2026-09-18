В России началось трехдневное голосование

В России началось трёхдневное голосование. Избирательные участки уже работают на Дальнем Востоке, в Сибири и на Урале. Данные поступают в информационный центр ЦИК. В ходе кампании россиянам предстоит определить состав Государственной думы девятого созыва.

Владимир Путин назвал выборы важнейшим внутриполитическим событием. Впервые в голосовании принимают участие жители Донбасса, Херсонской и Запорожской областей. По соображениям безопасности, выборы там начались досрочно.

Аналогичную возможность получили избиратели, которые проживают на приграничных с Украиной территориях и в труднодоступных районах нашей страны.

Также в ряде субъектов в эти три дня пройдут местные выборы. В семи регионах определят губернаторов, в 39 - депутатов заксобраний. Для наших соотечественников за рубежом будут открыты более 300 участков в 152 странах.

Приняты все необходимые меры обеспечения безопасности голосования, в том числе электронного. Система устойчива к любым диверсиям. ЦИК уже сообщил об успешном отражении мощной кибератаки.