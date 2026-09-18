Владимир Зеленский с 2022 года отверг по меньшей мере пять мирных соглашений, начиная со Стамбула, заявила его бывшая пресс-секретарь Юлия Мендель.



"По информации из многочисленных источников, он отверг по меньшей мере пять мирных соглашений. Одно из первых было в марте 2022", — заявила бывшая пресс-секретарь Зеленского в интервью швейцарскому журналу Die Weltwoche.



По ее словам, ситуация изменилась после приезда Бориса Джонсона, который на тот момент занимал пост премьер-министра Великобритании.



"Я разговаривала с двумя людьми, которые были за столом переговоров. Оба они признали, что позиция изменилась после того, как приехал Борис Джонсон. Это также было сказано открыто одним высокопоставленным украинским официальным лицом", — подчеркнула Мендель.