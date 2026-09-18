США хотят заключить новые соглашения с Россией до завершения украинского конфликта

Власти США рассматривают возможность заключения новых деловых соглашений с Россией еще до завершения конфликта на Украине, сообщает газета New York Times.



"Сделки с Россией до окончания конфликта возможны, поскольку они продемонстрировали бы, что США серьезно настроены на перезагрузку отношений с Россией", — пишет издание, ссылаясь на слова американского чиновника, имя которого не называется.



Два источника, близких к переговорам, сообщили, что это новая стратегия США по урегулированию конфликта на Украине. О каких именно соглашениях идет речь, не сообщается.



По информации американских СМИ, спецпосланники президента США Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер рассматривают новые способы заинтересовать Россию в прекращении боевых действий.



В четверг президент США Дональд Трамп заявил, что его дипломаты работают над завершением украинского конфликта и пообещал, что урегулирование вскоре будет достигнуто.