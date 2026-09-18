США допустили заключение сделок с Россией до окончания конфликта на Украине

В США не исключили возможность бизнес-сделок с Россией до окончания конфликта на Украине.

Вашингтон ищет способ показать Москве свое намерение перезапустить отношения и побудить ее к урегулированию конфликта, пишет The New York Times со ссылкой на источники. Стоит отметить, что ранее американские власти заявляли, что деловые сделки с Россией невозможны до завершения СВО.

Собеседники газеты отметили, что подобный подход отличается от прежней стратегии администрации президента США Дональда Трампа.

О каких именно бизнес-сделках пишет издание, неизвестно. Ранее президент России Владимир Путин допускал, что Москва и Вашингтон могут подписать соглашение по редкоземельным металлам и запустить проект по добыче алюминия в Красноярском крае.