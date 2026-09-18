"Лемана ПРО" ждет разъяснения о передаче ее активов во временное управление

Компания "Лемана ПРО" продолжает работать в штатном режиме, все ее магазины работают в обычном режиме.

Ранее российский лидер Владимир Путин подписал указ о передаче активов "Ле Монлид" - российского юрлица бывшего "Леруа Мерлен" - во временное управление компании "Л.Е.В. Менеджмент".

На текущий момент в компании не располагают официальными данными и подробностями о данном решении. Ретейлер запросил у госорганов разъяснения после указа российского президента.

Французский ритейлер Leroy Merlin передал российский бизнес местному менеджменту в марте 2023 года. В 2024 году российская сеть "Леруа Мерлен" сменила название на "Лемана ПРО".

Накануне Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам. В августе профицит федерального бюджета составил 606 миллиарда рублей.