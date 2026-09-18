Актрису Наталью Данилову тайно похоронили рядом с мамой, которая заставила ее избавиться от ребенка

Наталья Данилова умерла 8 сентября. Свои последние дни она доживала в хосписе. У звезды фильма "Место встречи изменить нельзя" был рак.

Теперь же стало известно о похоронах актрисы. Данилову тайно предали земле в Гатчине на Старом кладбище. Артистка упокоилась рядом с мамой, бабушкой и дедушкой. Об этом рассказал народный артист России Николай Буров.

По его словам, сама Наталья Данилова настаивала на том, чтобы о ее похоронах никому не рассказывали. "Мне сообщила уже после похорон волонтер из православной организации, которая помогала Наташе. Наташа в конце жизни сказала, что она стала разговаривать с Богом", - сообщил Буров ТАССу.

Отметим, что звезда советского кино последние годы жила отшельницей. Артистка одного за другим похоронила близких и оказалась в полном одиночестве. А болезнь настолько опутала организм Натальи Юрьевны, что ей потребовался постоянный паллиативный уход, врачи уже ничем не могли ей помочь.

Данилова дважды была замужем. С первым супругом, режиссером Асхабом Абакаровым, актриса познакомилась еще в студенческие годы. Крест на их браке поставил аборт. Наталья приболела, врач назначил ей сильные гормональные препараты, не зная, что она беременна. Когда выяснилось, что актриса ждет ребенка, был уже поздний срок, лекарства могли серьезно повлиять на плод. Асхаб уговаривал оставить ребенка. Мать артистки боялась, что малыш родится больным. В итоге Данилова послушалась маму. После этого она уже не могла иметь детей.

Позднее мужем актрисы стал мужчина по имени Сергей, который, по воспоминаниям актрисы, окружал ее заботой и поддерживал. Мужчина был далек от кино и театра, вел непубличный образ жизни. Семейное счастье оборвалось трагически — Сергей скончался от инсульта в возрасте 45 лет.

Следом за вторым супругом ушла мама Натальи Юрьевны. Актриса осталась совсем одна. Ей катастрофически не хватало денег, все самое ценное Данилова отнесла в скупку, позже собирала бутылки и сдавала их, чтобы купить еду себе и своей собаке.

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