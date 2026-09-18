Собянин: Ночью 18 сентября в сторону Москвы летело более 350 дронов

Силы противовоздушной обороны пресекли попытку киевского режима устроить воздушную атаку на российскую столицу. Большая часть украинских беспилотников уничтожена на дальних рубежах, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Как написал Собянин в "Максе", в период с 20.00 17 сентября до 07.00 утра 18 сентября в сторону Московского региона летело более 350 беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Мэр подчеркнул, что большая часть дронов сбита на дальних рубежах.

В сообщении указано, что на подлете к Москве ликвидировано 64 БПЛА. Сотрудники экстренных служб работают на местах падения обломков.