Захарова обвинила Запад в попытках срыва голосования россиян

Запад развернул кампанию по срыву голосования россиян на выборах. Его цель – представить весь процесс, как какую-то махинацию, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По словам дипломата, в числе предпринимаемых западными странами шагов - попытки распространения информации, направленные на срыв выборов. Также имеют место попытки использования электронных процедур для того, чтобы блокировать выбор гражданами своих представителей, приводит слова Захаровой ТАСС. Представитель МИД заверила, что российское внешнеполитическое ведомство находится в постоянном контакте со всеми загранучреждениями, выборы за рубежом уже частично прошли.

Выборы депутатов Государственной Думы девятого созыва указом президента России Владимира Путина назначены на 20 сентября. Голосование продлится три дня - 18, 19 и 20 сентября.