"Эмоциональный терроризм": известный ведущий раскрыл детали отношений Козловского и Зуевой

Недавно стало известно, что модель Ольга Зуева подала в суд на Данилу Козловского. Она потребовала от актера алименты. Ситуацию прокомментировал известный ведущий, журналист Отар Кушанашвили.

Шесть лет назад Ольга Зуева родила Даниле Козловскому дочь Оду Валентину. Интересно, что малышка появилась на свет в США, где постоянно проживает модель. Регулярно Козловский мотался за океан, чтобы провести время с любимой дочкой, ведь вскоре после ее рождения актер и модель расстались. Более того, он финансово поддерживал наследницу.

Однако недавно стало известно, что Зуева подала на алименты, причем сделала это в Москве. Интересно, что Данила Козловский опроверг слова бывшей возлюбленной, но та назвала конкретную дату, когда перестали приходить деньги от артиста - с 4 июня. В результате разразился скандал. Общественность возмутилась и с критикой обрушилась на актера.

Отар Кушанашвили обратил внимание, что до рождения у Данилы Козловского нового ребенка, у Ольги Зуевой к нему претензий не было.

"Ольга Зуева, хочется верить, достойнейшая леди. Живет в США и сюда не собирается. Но осуществляемый ею эмоциональный терроризм в отношении своего бывшего возлюбленного Данилы Козловского, бросает на него тень... Не торопитесь осуждать Козловского — там очень темная история. Сначала Зуева говорит, что не платит всю жизнь, теперь, оказывается, — с июня, потом выяснится, что он только позавчера не заплатил. Не знаю, но не будем торопиться с выводами в этой истории", - предостерег Кушанашвили.

Журналист выдвинул свою версию, почему актер и модель могли разругаться. "Данила Козловский не может настолько соответствовать своей фамилии. Может быть, Зуева взвилась так на рождение ему ребенка Оксаной Акиньшиной? Может, она обозлилась на то, что у него новая зазноба?" - предположил журналист в своей программе "КАКОВО?!".

Отметим, что сейчас Данила Козловский женат на актрисе Оксане Акиньшиной. В мае она родила ему сына Лео. Мальчик появился на свет в одном из самых престижных роддомов России.

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