ВС России нанесли новые удары по украинской инфраструктуре

ВС России продолжили наносить массированные удары по объектам критической инфраструктуры Украины. Прошедшей ночью российские беспилотные летательные аппараты поразили украинские порты, суда, а также логистические центры, которые используют ВСУ, сообщили в Минобороны.

В военном ведомстве уточнили, что в результате удара в порту Черноморск Одесской области поражено морское судно типа сухогруз с грузами военного назначения. Также поражен расположенный в 6 километрах северо-западнее Одессы логистический центр "Новая почта". Он использовался для хранения и распределения военной помощи, поступающей из стран Европы.

Украинские источники сообщают о сильном пожаре во временно оккупированном киевским режимом Запорожье. Там поражен ТЦ "Амстор". Также сообщается об ударах "Геранями" по целям в Сумской и Харьковской областях, взрывы гремят и в Киеве.