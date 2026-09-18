Летчики авиакорпуса Северного флота поднялись в небо в Заполярье

Лётчики авиакорпуса Северного флота России поднялись в небо в Заполярье. Экипажи отработали учебно-боевые манёвры. Среди задач - полёты на средних и малых высотах, работа в паре и нанесение групповых ударов.

Наземные и надводные цели - с различных направлений - атаковали истребители Су-33 и Су-30. Ещё один элемент - условный воздушный бой штурмовиков Су-25. Как подчеркнули в Минобороны, в тренировках активно участвовали молодые лётчики, все они продемонстрировали высокий уровень подготовки для надёжной защиты арктических рубежей нашей страны.