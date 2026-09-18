"Она была его последней любовью": Дмитрия Миллера и Анну Большову сняли вместе

Дмитрий Миллер и Анна Большова выступили с совместным заявлением. Вот что сообщили актеры, которые буквально сияли от счастья.

В своих официальных телеграм-каналах известные артисты Дмитрий Миллер и Анна Большова разместили видео, которое записали вместе. Актеры объявили о начале нового сезона спектакля "МаЯк". Постановка посвящена отношениям поэта Владимира Маяковского и Татьяны Яковлевой.

"Она была его последней любовью. Но почему он не смог быть с ней?" - задаются вопросом Большова и Миллер.

В ролике актеры запечатлены в гримерке. Они сидят рядом на фоне цветов и зеркал. Оба рады от того, что представили новый совместный проект. Дмитрий Миллер воплотил образ легендарного поэта, а Анна Большова - его возлюбленную.

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"История познавательная, интересная, изумительная для всех любителей джаза. Необычная история. Главное, что это история любви, про отношения мужчины и женщины, что всегда привлекает", - рассказала Анна Большова.

В Сети многие пользователи рассыпались в комплиментах актерам. По их мнению, Большова и Миллер хорошо и гармонично смотрятся вместе.

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