Топливный рынок лихорадит на фоне ситуации в Ормузском проливе

Корпус стражей Исламской революции поразил еще один танкер, который пытался пройти Ормузский пролив без разрешения иранской стороны. Судно загорелось. Также, по данным СМИ, за последние дни военные сбили два американских беспилотника.

В Тегеране заявили, что полностью контролируют водную артерию и не откроют ее до тех пор, пока президент США Трамп и премьер Израиля Нетаньяху остаются у власти в своих странах.

Стало известно, что сделку между Вашингтоном и Тегераном, которую в апреле обсуждали в Пакистане, заблокировал лично Марко Рубио по причине неготовности принять предложения Ирана.

Тем временем мировой топливный рынок продолжает лихорадить. Во Франции цена на дизель побила исторический рекорд. На юге Пятой республики митингуют рыбаки. Они заблокировали несколько портов, включая Ниццу.