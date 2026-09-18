Истребитель F-16 столкнулся с птицей в США и потерпел крушение

В американском штате Мичиган во время учебного полета разбился истребитель F-16. Он рухнул и взорвался недалеко от жилых зданий и автомобильных дорог с интенсивным движением.

На земле жертв и пострадавших нет, но жителей домов в километре от места катастрофы эвакуировали. За несколько минут до крушения пилот сообщил, что в двигатель попала птица.

Долететь до ближайшего аэропорта он не успел и катапультировался. Летчик госпитализирован. Летом в США упал другой истребитель, а также боевой вертолет. Погибли два человека.