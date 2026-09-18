Собянин: Разработки московских компаний внедряют в корпорациях по всей стране

Разработки столичных компаний внедряют в крупнейших корпорациях России. Как рассказал на своей странице в соцсети мэр Сергей Собянин, одним из инструментов стал сервис "Витрина заказчиков" Московского инновационного кластера.

Он помогает бизнесу напрямую предлагать свои продукты заказчикам. Это решения для транспорта, строительства, промышленности, энергетики. В итоге разработчик получает чётко сформулированный запрос партнёра и адаптирует свой продукт под реальные производственные условия и нужды. С 2025 года к сервису присоединились 84 крупные компании и госкорпорации.