Кадры, которые не оставят равнодушными ценителей грации. Новый вид диких кошек обнаружили ученые - впервые за столетие.

Животное небольшое, обитает на восточных склонах Анд в Боливии. Размерами уступает даже домашним собратьям. В длину - менее 50 сантиметров. Весит около полутора килограммов. Окрас пятнистый, напоминает леопарда.

Первый контакт со зверем состоялся 10 лет назад, но тогда биологи не поняли, что перед ними самостоятельный вид. Ученым только предстоит описать все характеристики его представителей. На данный момент известны всего две особи.