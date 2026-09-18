Задержан россиянин, готовивший диверсию на газопроводе в КБР

Сотрудники ФСБ предотвратили диверсию на газопроводе в Кабардино-Балкарии.

По делу задержан 40-летний россиянин родом из Черниговской области. Он прибыл на территорию России с Украины в рамках гуманитарного обмена. В 2024 году злоумышленник установил контакт с представителем украинских спецслужб. Действуя по его указке, мужчина стал готовить диверсию в Майском районе КБР.

Довести свой преступный умысел до конца он не успел – его схватили российские спецслужбы при попытке изъять из тайника самодельное взрывное устройство, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

В отношении фигуранта дела возбуждены уголовные дела по статьям "Приготовление к диверсии", "Незаконное хранение оружия" и "Государственная измена". Ему грозит пожизненный срок. В настоящий момент россиянин заключен под стражу.

Ранее сотрудники ФСБ задержали в Московском регионе организатора контрабандных поставок оружия ВСУ.