Правительство утвердило праздничные и выходные дни в 2027 году

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил календарь праздничных и выходных дней в 2027 году. Постановление опубликовано на сайте правительства.

Новогодние каникулы продлятся 11 дней - с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года.

Праздничные 2 и 3 января выпадают на выходные дни. Правительство решило перенести их на 5 ноября (пятница) и 31 декабря 2027 года (пятница).

Нерабочий день 20 февраля (суббота) перенесен на 22 февраля (понедельник). Таким образом , по случаю Дня защитника Отечества россияне будут отдыхать три дня – 21, 22 и 23 февраля (воскресенье-вторник).

По случаю Международного женского дня будет три выходных – 6,7 и 8 марта (суббота-понедельник).

На майские праздники выходные распределяться следующим образом: 1-3 мая (суббота-понедельник), а затем 8-10 мая (суббота-понедельник).

Следующие длинные выходные будут нас ждать по случаю Дня России – с 12 по 14 июля (суббота-понедельник) и на День народного единства – с 4 по 7 ноября (четверг-воскресенье).

В правительстве напомнили, что в следующем году у россиян будет только одна шестидневная неделя из-за Дня защитника Отечества – с 15 по 20 февраля включительно.