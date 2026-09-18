Новые удары по военным тылам Украины нанесла армия России. Это ответ на атаки на наши гражданские объекты. Возле Одессы поражён логистический центр, в порту Черноморск - сухогруз, использовавшийся для снабжения ВСУ. Наши подразделения наступают по всей линии фронта. Из освобождённых городов и сёл эвакуируют мирных жителей.

Появления этого УАЗика в тылу группировки "Север" военные ждали с особым нетерпением и тревогой. И только когда Ольга с сыном вышли из салона живые и здоровые, бойцы выдохнули облегченно. Это первые мирные жители, которых наши штурмовики смогли вывести из Резниковского котла. Из освобожденного накануне села Ольховатка.

Ольга рассказывает, что при бандеровской власти жить в Ольховатке было невозможно. Били, заставляли рыть окопы, кормить и обстирывать националистов. И вот однажды Ольга с семьей решила бежать. Но не успели даже выехать из поселка. Машину тут же сожгли бандеровцы. Муж погиб.

За неполные три недели в Резниковском котле ВСУ потеряли уже более 700 человек. Еще около 50 - на подступах к городу Изюм. Только это уже не рядовые или мобилизованные. А бандеровская элита. Командование и боевики 3-й штурмовой бригады ВСУ. Проще говоря, сменившие вывеску головорезы из террористической группировки "Азов" (запрещена в России).

Они готовили новый прорыв на Харьковщине. Но российская авиация, буквально, сровняла с землей 5 пунктов дислокации, склады с боеприпасами и беспилотниками.

За последние два дня фронт заметно сдвинулся на запад. Особенно вблизи Краматорска. Российские штурмовики практически полностью выдавили националистов из Алексеево-Дружковки. Это первый крупный бастион на юге агломерации, который теперь находится в руках группировки "Южная". Для ВСУ потеря вдвойне обидная. Ведь готовили этот укрепрайон давно и по всем правилам военной инженерии.

Из радиоперехватов становится ясно - восполнить потери ВСУ крайне сложно. Тылы националистов от передовой отделяют как минимум 20 километров. И это расстояние бандеровцы вынуждены преодолевать пешком. И то в лучшем случае по 2 - 3 человека. Понятно, что, пользуясь случаем, часть новобранцев по дороге просто дезертируют. Часть - гибнет под ударами российских беспилотников. Поэтому к линии фронта доберется лишь треть из отряда.