Гарри знал о коварном замысле брата принцессы Дианы, но даже не попытался защитить отца

Чарльз Спенсер выпустил сенсационные мемуары, в которых раскрыл реакцию королевской семьи на смерть принцессы Дианы. Для Карла III это стало серьезным ударом.

Как утверждает RadarOnline, принц Гарри знал о планах дяди, но не только не попытался его остановить, он даже не предупредил отца. Граф Спенсер поделился с герцогом Сассекским своей книгой "Лебединая песня: Диана, моя сестра" в июле, когда Гарри с семьей гостил в Элторпе.

Букингемский дворец оказался в крайне невыгодном положении после выхода мемуаров. Пресс-служба короля выпустила экстренное заявление. У Карла III не было времени, чтобы создать достойный ответ на такой удар.

"Хотя мы принципиально не комментируем книги, Его Величество понимает, что боль от утраты, переживаемая братом, может затуманивать разум, влиять на суждения и окрашивать воспоминания таким образом, который другие люди могут не осознавать, даже спустя много лет после подобной потери", — говорилось в официальном заявлении дворца.

Это заявление перекликается со знаменитыми словами покойной королевы: "Воспоминания могут различаться". Фраза прозвучала после скандального интервью Гарри и Меган Маркл Опре Уинфри в 2021 году.

Друзья Карла III настаивают, что поведение, описанное в книге, "просто не в характере короля", и что он не стал бы использовать "подобные выражения" в отношении Дианы.

Спенсер же утверждает, что они с тогда еще принцем Чарльзом вступили в конфликт из-за вопроса о том, должны ли юные принцы идти в похоронной процессии за гробом Дианы. По словам графа, высокопоставленный сотрудник дворца сообщил ему, что принцы пройдут весь траурный маршрут, на что Спенсер ответил: "Этого не будет". Брат Дианы утверждает, что спустя несколько минут ему позвонил Чарльз.

"Он выплеснул на меня по телефону то, что я всегда воспринимал как его долго сдерживаемое презрение к Диане и его ужас от того, насколько сильно весь мир был потрясён её смертью. “Будь уверен, — прошипел он, — довольно скоро мы её забудем”" — написал граф.