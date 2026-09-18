Общественный штаб: Выборы депутатов Госдумы в Москве проходят штатно

Выборы депутатов Госдумы в столице идут в штатном режиме. Об этом сообщили в Общественном штабе по наблюдению за выборами в городе Москве.

Все спорные ситуации, которые образуются во время выборов, будут тщательно проверяться, отметил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадим Ковалев.

"Начала работать Группа разбора, основной задачей которой является объективная оценка поступающих с УИК данных и оперативное принятие решений по каждому случаю. Сейчас можно с уверенностью сказать, что выборы стартовали в штатном режиме", – сообщил Ковалев.

Со своей стороны председатель МГИК Ольга Кириллова сообщила, что за каждым участком на выборах ведется видеонаблюдение.

"Все избирательные участки открылись вовремя, на каждом из них работают наблюдатели", - сказала она.

Напомним, в пятницу в России стартовало трехдневное голосование. Граждане определяют состав Госдумы 9-го созыва, а также в 39 регионах - законодательных собраний. И выберут глав 11 субъектов.