Модель Ирина Шейк: "Я просто пыталась выжить и купить маме новый диван"

Ирина Шейк считается одной из самых успешных и востребованных моделей в мире. Однако сама манекенщица утверждает, что годами добивалась признания.

Ирина Шайхлисламова выросла в маленьком городке Еманжелинске в Челябинской области. Ее отец был шахтером. Когда Ире было 14 лет, он умер от болезни легких. Мама Ольга была вынуждена работать на трех работах, чтобы одной тянуть Ирину и ее сестру Татьяну.

В модельный бизнес будущая звезда подиумов попала случайно. Она навещала сестру, и ее заметил агент, который открыл миру Наталью Водянову. Так Ирина оказалась в Париже. Но ее карьера буксовала: в то время в моде были худые блондинки, и Ирина не пользовалась спросом.

"Я даже не думала о съемках для первоклассных журналов или о каких-то определенных проектах. Я просто пыталась выжить и помочь своей семье, и, может быть, купить маме новый диван", - отметила в интервью Vogue Ирина.

Шейк вспомнила, что когда мать ей звонила в Париж, она старалась делать вид, что все отлично, чтобы ее не тревожить.

Первый серьезный прорыв случился, когда Ирина снялась для обложки знаменитого каталога купальников Sports Illustrated 2011 года. По словам модели, ее карьера по-настоящему "разогналась", когда ей было 30 лет. Сейчас Шейк 40 лет. Однако она к своему возрасту относится совершенно спокойно.

"Людям нужно успокоиться, потому что 40 - это новый расцвет для женщин. Это новое начало. У меня есть морщины и целлюлит, и поверьте, когда я не перед камерой, я обычная девушка и женщина, которая живет своей повседневной жизнью. И я люблю каждую часть своего тела", - заключила модель.

Отметим, что несколько лет назад Ирина Шейк приезжала в Россию и даже снималась в развлекательном шоу Ивана Урганта на Первом канале. Однако модель призналась, что постоянно находиться на Родине не намерена. "Я люблю свою страну, но сейчас я ни на секунду не могу представить, что вернусь туда", - заявила Шейк.

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