"Союз-2.1б" вывела на орбиту спутник Минобороны

Ракета-носитель "Союз-2.1б" вывела на целевую орбиту военный спутник. Аппарат принят на управление наземными средствами космических войск ВКС. Об успешном пуске с космодрома Плесецк рапортовали в Минобороны.

Как сказано в сообщении военного ведомства, ракету-носитель среднего класса запустил с космодрома в Архангельской области боевой расчет космических войск Воздушно-космических сил. В расчетное время вышел на орбиту космический аппарат в интересах Минобороны России.

Отмечается, что все прошло в штатном режиме. С космическим аппаратом поддерживается устойчивая телеметрическая связь, бортовые системы функционируют нормально. Ракета-носитель после старта взята на сопровождение средствами управления космического центра имени Германа Титова.