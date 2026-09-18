Вучич приехал в гости к Зеленскому

Встреча Карпатской интеграционной инициативы проходит на Украине. Об этом сообщил в соцсети принимающий участие в заседании президент Сербии. Александр Вучич написал, что прибыл на Украину по приглашению Владимира Зеленского.

Вучич назвал Карпатскую инициативу важным проектом экономического, транспортного и инфраструктурного объединения стран Большого Карпатского региона. Политик утверждает, что его участие необходимо для дальнейшего обеспечения стабильности и мира для Сербии.

Карпатская интеграционная инициатива – проект, в котором, помимо Украины и Сербии, планируется участие представителей Австрии, Чехии, Венгрии, Словакии, Польши и Румынии. Зеленский встречался с Вучичем в Белграде 8 августа. Сербский президент на переговорах поддержал территориальную целостность Украины, но напомнил, что Белград не вводил санкции против Москвы, передает "Москва 24".