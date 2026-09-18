Принц Гарри отметился на первом после возвращения в Великобританию официальном мероприятии: Уэльским даже пришлось уехать

Принц Гарри совершил первый публичный выход с момента возвращения в Великобританию. Герцог Сассекский вручил награды на церемонии Invictus Games.

Примечательно, что на торжественном мероприятии принц Гарри присутствовал один. Супруга, малоизвестная американская актриса Меган Маркл, не сопровождала младшего сына британского короля.

А еще интересно, что в это же самое время принц Уильям вместе с Кейт Миддлтон уехали на рабочее мероприятие в Шотландию.

В Сети ходят упорные слухи, что британская королевская семья всеми силами пытается держать дистанцию с опальной парочкой Сассекских после всего, что та натворила. Особенно подчеркнуто отстраненно стали вести себя венценосные родственники, когда принц Гарри и Меган Маркл вместе с детьми, сыном Арчи и дочкой Лилибет, вернулись в Великобританию.

Интересно, что приезд беглого сына короля и его супруги произвел такую сенсацию и при этом серьезно запутал общественность, что Карлу III пришлось в официальном письме четко прописать, что любые появления принца Гарри и Меган Маркл считаются их частными мероприятиями.

Это значит, что они по-прежнему не выступают от лица британской монархии и не имеют права использовать титул "Королевские Высочества". Адресатами письма стали команда Гарри, правительственные структуры, военные чиновники и лорды-лейтенанты.

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