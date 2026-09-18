Собянин: В Коммунарке построят пешеходный мост через Ивановский пруд

Пешеходный мост через Ивановский пруд будет построен в Коммунарке. Об этом мэр столицы Сергей Собянин сообщил в соцсетях. Он утвердил проект строительства 52-метрового пешеходного моста.

"В Коммунарке построим пешеходный мост через Ивановский пруд. Сооружение свяжет ЖК “Дзен-кварталы” и будущий образовательный комплекс “Корабелка” на улице Александры Монаховой", — сообщил Собянин.

Новый мост, как отмечается, обеспечит удобную и безопасную связь между жилым комплексом и строящимся на улице Александры Монаховой образовательным комплексом.

15 сентября Собянин открыл пешеходный мост на Болотной набережной. В часы пик новым им будут пользоваться более полутора тысяч пешеходов в час.