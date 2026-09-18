Общественный штаб Москвы: Более миллиона человек выбрали электронное голосование

Более миллиона москвичей проголосовали электронно в первые часы работы выборов в Госдуму.

Электронный формат доступен через терминалы на избирательных участках и онлайн, рассказали в Общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве.

"Москвичи привыкли пользоваться цифровыми сервисами ежедневно, поэтому неудивительно, что электронное голосование в столице популярно", - рассказал руководитель штаба Вадим Ковалев.

Участки в Москве открылись в 8:00 по местному времени. Голосование проходит штатно.

Чтобы проголосовать онлайн, нужно иметь активное избирательное право и полную учетную запись на mos.ru. Опция доступна в любое время (даже ночью) до 19:59 20 сентября.